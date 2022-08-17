Система управления и обеспечения оккупантов на правом берегу Днепра неэффективна, - военный эксперт Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что эффективность системы управления и обеспечения россиян на правом берегу Днепра равна нулю
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не исключаю в ближайшее время какие-то наступательные действия врага на Запорожском плацдарме. Однако сейчас они концентрируются больше на оборонных действиях. Будут ли какие-то масштабные наступательные действия, пока трудно сказать. Например, если мы говорим о правом берегу Днепра, то в районе Снигиревки оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но они закончились неудачно". – объяснил Коваленко.
Эксперт отметил, что система управления и обеспечения россиян на правом берегу Днепра не разрушена.
"Правый берег Днепра на Херсонщине находится под полным огневым контролем Вооруженных сил Украины. Мы каждый день и ночь наблюдаем за уничтожением складов боеприпасов и командных пунктов россиян. Поэтому, если мы говорим о системе управления и обеспечения россиян, то фактически она сейчас неэффективна. Не можно сказать, что она нивелирована и разрушена. Эффективность системы управления и обеспечения россиян на правом берегу Днепра равна нулю", - добавил он.
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