Об этом сообщает Мининфраструктуры .

"По данным Министерства экономики Украины, в течение года 66% торгов имели всего 1 предложение, на конец года эта цифра достигла 88%. Такие результаты свидетельствуют как о торможении экономического развития страны в целом, так и публичных закупках", - отметили в ведомстве.

"Система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать более высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах", - добавили там.

В МИУ отметили, что в настоящее время по новым правилам участники должны приходить на торги с взвешенным и вычисленным окончательным ценовым предложением.

"То есть ценовой фактор остается ключевым при выборе исполнителя. Такой подход фактически является устоявшейся практикой и стандартом на проектах, финансируемых международными финансовыми организациями, такими как ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк", - говорится в сообщении.

В МИУ напомнили, что постановлением Кабмина внесены изменения в правила проведения торгов только на полгода.

В ведомстве утверждают, что нововведение соответствует Директиве 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года.

3 января стало известно, что правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за обстрелов отключения электричества.

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