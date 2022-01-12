Система SWIFT, банки, добывающие отрасли: Сенат США обнародовал проект санкций против РФ на случай нового вторжения в Украину
Глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и еще 25 демократов представили законопроект о защите суверенитета Украины - 2022, согласно которому к РФ будут применены санкции
Об этом свидетельствует официальное заявление Комитета.
"Закон о защите суверенитета Украины - 2022 введет жесткие санкции против российского банковского сектора, а также высокопоставленных военных чиновников и членов правительства, если президент Путин усилит враждебную активность в Украине или против нее", - говорится в сообщении.
Законопроект, в частности, предусматривает запрет операций с первичным и вторичным суверенным долгом РФ, наложение санкций на добывающую сферу страны, запрещает доступ России к международной банковской системе SWIFT. Также он призывает Госдеп США и Пентагон ускорить предоставление Украине оборонной помощи для повышения ее обороноспособности. Для этого предусмотрено выделение Украине из госбюджета США дополнительных $500 млн на случай нападения РФ.
Также документ предлагает усилить противодействие российской дезинформации и расширить усилия США по укреплению связей с ведущими региональными партнерами, которым грозит агрессия РФ.
"Этот закон абсолютно четко дает понять, что Сенат США не останется в стороне, когда Кремль грозит новым вторжением в Украину", - пояснил Роберт Менендес.
Он отметил, что сомневается в добросовестности переговоров со стороны президента России Владимира Путина.
"Самые эффективные санкции против России - это сильная и единая Украина, и я с нетерпением жду взаимодействия с моими коллегами-демократами и республиканцами, чтобы мы смогли оказать народу Украины необходимую поддержку", - добавил автор законопроекта.
- Напомним, экс-посол США в РФ Александер Вершбоу заявил, что нельзя доверять словам главы МИД России Сергея Рябкова, что Москва не собирается нападать на Украину.
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