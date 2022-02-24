"Система сигналов вражеской армии": Укравтодор призвал уничтожать отметки на дорогах, созданные для оккупантов
Укравтодор призвал украинцев уничтожать отметки на дорогах и инфраструктурных объектах и сообщать о них в полицию, поскольку такие знаки используют оккупанты
Об этом предприятие сообщило в фейсбуке .
"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности, ночью", - говорится в сообщении.
В Укравтодоре попросили зарисовывать, присыпать землей или заливать смолой эти знаки. Также предприятие призвало граждан быть бдительными и обязательно сообщать о таких метках в полицию с помощью горячей линии 102.
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