Система "Шлях" до сих пор не интегрирована с реестрами пограничников

Госслужба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), администрирующая систему "Шлях" для выезда водителей и волонтеров за границу, не видит данных пограничников. Поэтому чиновники ведомства не могут оперативно реагировать в случае нарушений: обращаться в полицию, лишать лицензии перевозчиков. Об этом в разговоре с Эспрессо рассказал Евгений Зборовский, глава Укртрансбезопасности.

"Мы не знаем, сколько из этих людей пересекли границу, сколько не вернулись вовремя — у нас нет доступа к данным пограничникам. Но мы знаем, что в общей сложности речь идет о 117 тысячах уникальных водителей и о 1,2 млн заявок на выезд. То есть эти водители выезжали и возвращались в среднем 10-11 раз только за 2023 год. Это профессиональные водители, которые делают свою работу, перевозчики платят налоги", - сказал Евгений Зборовский.

Глава ведомства хотел бы видеть систему "Шлях" максимально открытой и интегрированной с другими реестрами.

"Чтобы мы видели в автоматическом режиме, когда лицо не вернулось вовремя, чтобы мы могли сразу сообщать об этом правоохранительным органам и отключать от базы авторизованного пользователя. Сегодня мы не имеем права получать эту информацию, это персональные данные людей, а мы не правоохранительный орган" , – говорит Зборовский.

Чиновник убежден, что с самой системой "Шлях" проблем нет, проблема с манипуляциями возникает на уровне неблагополучных пользователей, имеющих доступ к реестрам с помощью персональной цифровой подписи. Количество таких пользователей достаточно велико: это около 34 тысяч представителей компаний-перевозчиков и еще 47 ключей у представителей военных администраций и Минвосстановления. Сами представители Укртрансбезопасности никого ни добавить, ни убрать из системы не могут.

"Система цифровая и прозрачная, там нет никаких бумажек, и мы видим каждую регистрацию в базе, видим, потому что это возможно сделать исключительно своей личной электронной цифровой подписью руководителя предприятия. И мы можем предоставлять — и немедленно предоставляем — всю информацию правоохранителям по запросу, таких запросов было около 1000. Из-за выявленных нарушений мы уже отключили от системы уже 65 компаний-перевозчиков и еще по 256 идет сбор информации от правоохранителей.Уже многие были привлечены к уголовной ответственности, люди получили реальные приговоры.Мы также регулярно обращаемся к правоохранителям , когда видим какие-то подозрительные действия в системе. Таких обращений мы совершили более 40", - добавляет Евгений Зборовский.

Справочно

32-летний Евгений Зборовский – глава Укртрансбезопасности (Государственной службы Украины по безопасности на транспорте) с 2021 года, а до этого шесть лет работал в патрульной полиции. Прошел путь от патрульного до командира роты, впоследствии возглавил батальон в Киеве. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. В 2017-м году окончил Национальную Академию внутренних дел по специальности "Право", а в 2008-м - Киевский политехнический институт по специальности менеджмент и маркетинг.

Заботится о безопасности пассажиров на автомобильном и железнодорожном транспорте, грузовыми автоперевозками. Также Укртрансбезопасность администрирует систему "Путь" для выезда волонтеров и водителей грузовиков и автобусов за границу.