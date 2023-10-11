Система С-200: все об украинских зенитных ракетах, которые, вероятно, могут долететь до Москвы

Еспресо рассказывает об С-200 – его создании, характеристиках и о том, как после усовершенствования украинские ракеты могут залетать далеко в тыл рашистов.

Что такое С-200 и как он работает

С-200 (или SA-5 Gammon, по классификации НАТО) – это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия. Первые версии, разработанные в СССР в 1960-х, имели радиус в 160 км. Впоследствии комплекс прошел несколько модернизаций.

Перевозочный комплекс способен действовать при интенсивном радиопротиводействии и предназначен для борьбы с самолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками на высотах от 0,3-40 км, летящих со скоростями до 4300 км/ч, на дальностях до 300 км. Для комплекса были разработаны специальные варианты ракет, несшие ядерную боевую часть.

Воздушные цели поражают зенитными управляемыми ракетами, запускаемыми из пусковой установки. Предусмотрена автоматическая зарядка пусковых установок с помощью зарядных машин.

С-200 использует полуактивное самонаведение ракет на цель. После обнаружения цели специальный радиолокатор "подсвечивает" ее – непрерывно и автоматически сопровождает цель по угловым координатам, скорости и расстоянию. По данным радиолокатора на цель наводятся головки самонаведения, установленные в носовой части ракет.

В ракетах, длиной 11 м и стартовым весом 7,1 т, используют жидкостный ракетный двигатель. Компоненты топлива самовозгораются при смешивании. В зависимости от расстояния до цели ракета выбирает режим работы двигателя для повышения маневровости – так чтобы на момент подлета к цели остаток топлива был минимально достаточным.

Тактико-технические характеристики

Максимальная высота поражения – 40 км,

Минимальная высота поражения – 300 м,

Максимальная дальность поражения: больших дозвуковых самолетов – 300 км, истребителей-бомбардировщиков типа F-16 – 190 км, крылатых ракет типа ASALM – 60 км.

Максимальная скорость целей – до 4300 км/ч.

Количество одновременно обстреливаемых целей пятиканальным полковым комплексом – до 5,

Количество ракет, которые могут одновременно быть наведены на одну цель – до 3,

Время развертывания на подготовленной позиции – 24 часа,

Время приведения в боевую готовность из режима дежурства – 1,5 мин.

Время подготовки ракеты к старту – 40 сек.

С-200 в Украине.

Репутацию комплексам С-200 испортила произошедшая в октябре 2001 года катастрофа самолета Ту-154 (рейс Тель-Авив – Новосибирск). Катастрофа произошла одновременно с боевыми запусками ракет в рамках совместных украинско-российских военных учений по ПВО. Погибли все 66 пассажиров (51 гражданин Израиля и 15 граждан РФ), а также 12 членов экипажа. Россияне обвинили украинских военных. Хотя юридически Украина не была признана виновной и к государству Украина не выдвигали никаких претензий на межгосударственном уровне, украинское правительство перечислило родственникам погибших денежные компенсации.

По состоянию на 2012 год, в ВСУ было несколько воинских частей, вооруженных С-200В – в Киеве, Одессе, Херсоне, Крыму и Львовской области.

"По итоговой проверке 2012 года они были признаны боеспособными. Но уже в начале 2013 года решением тогдашнего министра обороны Лебедева все они внезапно были признаны устаревшими. Их "сокращение" заняло буквально месяц. Отдельные элементы – например, кабели на позициях, поскольку это стационарный комплекс , – просто рубились топорами", - писал директор Defense Express Сергей Згурец.

Поэтому в 2013 году Украина осталась без зенитных ракетных комплексов большого радиуса действия, ведь С-200 был единственным комплексом дальнего действия, который был способен прикрывать важные промышленные районы, уничтожать авиацию еще на подлете к границам Украины, был одним из факторов возможного сдерживания агрессора. Тогда С-200 называли "морально устаревшими", хотя, скажем, небо над Варшавой эти комплексы прикрывали еще в 2021 году.

"Комплекс системы ПВО С-200 может изменить ситуацию в украинском небе. С дальностью более 200 км он действительно может влиять на российские летательные аппараты. Существовал вариант перевести жидкотопливную ракету С-200 на твердотопливную. Такая задача была поставлена КБ "Южное". Работа проводилась, однако комплексы С-200 были сняты с боевого дежурства накануне 2014 года", – отмечал Сергей Згурец в колонке Еспресо.

На вооружение С-200 был возвращен через 5 лет. В 2018-м первый заместитель министра обороны Иван Руснак сообщил, что в боеспособное состояние вернут три комплекса С-200.

"Отремонтировав их, будет развернута дееспособная группировка. Моя позиция такова, что надо отремонтировать, научить людей, ввести в боевой состав, развернуть дивизионы на позициях. А дальше с позиций по одному комплексу, по одному образцу потом забирать эти ЗРК на предприятия для модернизации. Для восстановления С-200 нужно где-то до года. У нас есть ракеты. У нас проблема в кабельном хозяйстве для системы С-200, но есть Одесский завод, который говорит, что все это восстановит. С топливом проблем нет", - отмечал Руснак.

С-200, Крымский мост и Москва

Фото: из общедоступных источников

После начала российско-украинской войны в 2014 году упоминаний об использовании С-200 или ракет его состава в открытых источниках не было. Пока в июле 2023 года россияне не начали делать заявления об ударах по объектам в России и на оккупированных территориях ракетами от комплекса С-200. Среди пораженных целей называли Крымский мост, авиабазу в Ростовской области, Таганрог, Калужскую области (граничащую с Московской) и другие. По словам россиян, украинцы переработали систему ПВО для ударов по наземным целям и бьют ракетами 5В28.

Ракета 5В28 – модернизация более старых образцов для увеличения дистанции поражения. Производители определяют ее дальность в 300 км. Однако вероятно, что, после последних усовершенствований от украинских конструкторов, речь идет о более весомых дистанциях.

"Теоретически использование адаптированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на расстоянии до 600 км", - якобы цитировало российское государственное издание ТАСС "высокопоставленный источник в сфере воздушно-космической обороны".

Однако не только россияне говорят о 600 километрах. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко в комментарии ВВС Украина рассказал, как украинские военные уже отрабатывали на тренировки по применению ракеты С-200 по наземным целям.

"Такие ракеты запускали у нас на полигонах, и они летели на расстояние более 600 км. Я сам был свидетелем этого", – отметил генерал запаса Романенко.

В общем, применение зенитной ракеты для поражения наземных целей не является каким-то нововведением – россияне постоянно так поступают. То, что и ВСУ теперь используют С-200 в качестве баллистической ракеты для наземных целей, подтвердили и в британской разведке.

"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка ворвался в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Defense Express называет три главных недостатка, которые нужно было устранить украинским конструкторам, чтобы С-200 могли эффективно отрабатывать по российским тылам. Нужно разработать мобильную пусковую установку, переработать систему наводки и боевую часть. Радиолокатор, который используется, сбивая воздушные цели, для поражения наземных не подходит. Соответственно, систему наведения ракеты нужно усовершенствовать, вероятно "научив" ее искать цель по спутниковым данным. Что касается боевой части, то несмотря на габариты (10,8 метра и 7,1 тонны), боевая часть 5В28 составляет 220 кг, из которых на взрывную часть приходится только 90 кг. В полноценной баллистической ракете ударная сила должна быть более существенной.

Однако если украинцы действительно смогли увеличить дистанцию до 500-600 км, то это станет весомым аргументом для защитников Украины. Ведь это означает, что российская столица (как и резиденция Путина в Сочи) – в зоне досягаемости украинских ракет и ВСУ не требуются никакие разрешения на использование западных дальнобойных ракет на российской территории. Между тем, по словам генерала Романенко, у Украины несколько сотен ракет для С-200. Кроме того, немалые запасы есть у наших стран-союзников по бывшему Варшавскому договору.