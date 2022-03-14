На Запорожье у окупантов потери на направлении Васильевка - Роды, - глава ОВА
Система ПВО с начала полномасштабного вторжения сбила 45 воздушных целей, - Залужный
Средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск с начала полномасштабной войны РФ против Украины уничтожено 45 воздушных целей противника
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
Уничтожено:
- 19 самолетов,
- 20 вертолетов,
- 5 БпЛА,
- 1 крылатую ракету.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
14 мартa
23:50
Путин понимает, что проигрывает войну и пойдет либо на ужасную эскалацию, либо на компромисс, – Bellingcat
21:58
Европейское агентство авиабезопасности приостановило действие всех сертификатов, выданных авиакомпаниям России
20:39
Эксклюзив
Путин подвел Пекин: Украину не удалось взять за 2 дня, – политический эксперт Владимир Омелян
20:27
"Работать и поддерживать экономику": одна из крупнейших ІТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде
20:23
"С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества": Шольц и Эрдоган осудили действия Кремля в Украине
20:13
Россия устроила геноцид в Изюме на Харьковщине. Никаких шансов для гуманитарного коридора нет, - Денисова
19:31
Эксклюзив
Эвакуация гражданского населения на Луганщине проходит под постоянными обстрелами, - Гайдай
19:28
Эксклюзив
ВСУ и терроборона Киева готовы отражать такие атаки, как были в Мариуполе и Харькове — боец терробороны Киева
19:21
Бутусов посоветовал ГБР вместо "бессмысленного существования в теплых кабинетах" поехать в Гостомель или Бучу и там ловить преступников
19:19
Эксклюзив
Оккупанты пока не идут на штурм Николаева, однако обстреливают населенные пункты — боец терробороны, нардеп Роман Костенко
19:14
Кроме полетов в Россию и Беларусь. Авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг
19:14
На железнодорожный вокзал столицы привезли детские коляски и кухонные принадлежности для горячего питания – Марина Порошенко