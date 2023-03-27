Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

"Это трагическая история и трагически то, как система отреагировала. Система показала неспособность адекватно реагировать на сексуальное насилие к женщинам, а тем более несовершеннолетним. В этой ситуации видим, что за изнасилование дают условный срок и дополнительно еще жертва продолжает учиться в той же школе. А в школе никто даже не подумал, что это неправильно и может быть травматично для этой девочки. Я уже молчу о самой судье, которая приняла такое решение и считает, что это достаточное наказание. К тому же есть вопросы по квалификации этой статьи, потому что из тех материалов, которые мы увидели в открытом доступе, первоначально девочка говорила об изнасиловании, а затем статью переквалифицировали в сексуальное насилие. А разница в том, что за эти статьи предусмотрены разные сроки наказания", - отметила народный депутат Украины.

Инна Совсун добавила, что за изнасилование произносится больший срок, который, возможно, могли бы получить насильники.

"Есть вопрос до того, как судебная система справилась с этим делом. Также, каким образом действовали органы социальной заботы, очевидно, что они провалили работу с этим ребенком. И образовательная система также совершенно нечувствительно отреагировала. Учителя, зная, что это произошло, считали нормальным, чтобы эта девочка продолжила ходить в школу вместе с насильниками. Я думаю, что здесь есть несколько уровней проблем.Во-первых, мы видим общественная реакция очень отличная, но на институциональном уровне общество очень недружественно к пережившим насилие. Второй – вопрос судебной системы, насколько она справедлива для тех, кто пережил насилие. И здесь, я думаю, с одной стороны есть и фактор ментальный, а с другой – договоренности на местном уровне", - сказала Совсун.

Предыстория

Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних ребят из села Верхние Ворота в подвальном помещении изнасиловали 14-летнюю девочку. Некоторые эпизоды своих действий они сняли на видео.

14 сентября того же года к стражам порядка обратилась бабушка потерпевшей и заявила о преступлении. Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних преступников и сообщили им о подозрении. Как тогда утверждали в полиции, ребятам грозило до 12 лет лишения свободы.

В приговоре суда, состоявшемся 16 марта, говорится, что преступникам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Все потому, что их действия квалифицировали не как изнасилование, а как "насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".

"Адвокат" потерпевшей одной рукой представляла и жертву, и писала положительные характеристики ее обидчикам.

Детали дела об изнасиловании несовершеннолетнего в Закарпатье уже донесли в Офис генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Чтобы достичь справедливости планируют созвать группу адвокатов, девушке уже нашли лучшего психолога.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проанализирует действия судьи и прокуратуры по делу об изнасиловании на Закарпатье.