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OPINION

Система образования не понимает роли, задач и приоритетов системы образования

Виталий Гайдукевич
30 января, 2023 понедельник
18:02
Мнение

Было ли проблемой, если бы из обязательных экзаменов-тестов исключили математику и оставили историю? Нет, потому что естественники все равно для своих вузов сдавали бы дополнительный математический тест

Зачем мы воюем? Глобально – зачем нация пошла на войну? Просто, чтобы от нее отстали, или чтобы защитить право быть и быть собой?

Почему одни решили, что им важно терпеть ад передовой; другие решили, что им важно поставить мир вверх дном ради помощи ВСУ; третьи решили, что им важно жертвовать деньги вторым ради помощи первым?

Зачем Россия решила, что ей нужно нас уничтожить? Собственно о ком "нас" идет речь? "Нас" - абстрактных предпринимателей, водителей, пекарей, каменщиков, айтишников (добавь свою профессию…), то есть просто каких-то разных людей? Или "нас" - украинцев, сообщество, которое осознает, что они украинцы, что они являются политической нацией, имеют собственное государство, и это государство — Украина, а не условное Фиг Пойми Шо?

Пошла бы войной Россия, если бы абстрактные предприниматели, водители, пекари, каменщики, айтишники (добавь свою профессию…) предпочли бы быть просто абстрактными людьми, которым безразлична Украина, украинское и понимание, почему мы являемся украинцами, в чем то проявляется и с какой причины? Нет

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Пошла бы войной Россия, если бы абстрактные предприниматели, водители, пекари, каменщики, айтишники (добавь свою профессию…) предпочли бы быть просто абстрактными людьми, которым безразлична Украина, украинское и понимание, почему мы являемся украинцами, в чем то проявляется и с какой причины? Нет. Почему?

Москва просто через инфопространство, кино, книги создала для населения объяснение, почему они должны быть просто специалистами и безразлично в Украине, или Малороссии, или в УССР, или в Юго-Западном Федеральном Округе.

И абстрактные предприниматели, водители, ... дальше по списку, всей массой через некоторое время жили бы в большой коммуналке, которая угрожала бы Польше, Чехии и т.д.

Погодите, так Россия же это и делала с 91 года до 2014 – прилагала максимум усилий для окончательного превращения украинцев в абстрактное население, которому "какая разница"? Да.

Что помешало планам России? То, что немало абстрактных предпринимателей, водителей, пекарей, каменщиков, айтишников (добавь свою профессию…) было важно знать историю. Эти граждане хотели знать больше о прошлом своей нации, страны, государственности. Им было важно осознавать, кем они являются , чьих предков дети

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Что помешало планам России? То, что немало абстрактных предпринимателей, водителей, пекарей, каменщиков, айтишников (добавь свою профессию…) было важно знать историю. Эти граждане хотели знать больше о прошлом своей нации, страны, государственности. Им было важно осознавать, кем они являются, чьих предков дети. Знать, чтобы быть полноценными гражданами, а не какими-то людьми, живущими на какой-либо территории.

Что делала Россия на оккупированных территориях? Она искала для уничтожения именно тех, кто осознавал важность украинскости, она уничтожала памятники (т.е. нашу историю), книги (прежде всего учебники по языку и истории), грабила музеи (т.е. воровала нашу историю).

Это было сказано не раз – эта война за право знать себя, быть собой, оставаться собой. Фундамент этого права – история.

Так важно ли знать историю?

Да, это строки о том, что кто-то решил, что экзамен по истории Украины не нужен для абитуриентов.

Это, конечно, абсурдно ставить вопрос, что важнее в обязательных (!) экзаменах — математика или история, но… что в контексте выше написанного важнее для нации – чтобы гуманитарии разбирались в синусах, косинусах и других гипотенузах или чтобы технари знали историю своей нации и отдавали себе отчет, что они украинцы, почему они украинцы, чего это стоило миллионам людей?

Велика ли беда, что гуманитарий не будет владеть математикой на уровне успешного экзамена с естествоиспытателем? Нет. У гуманитария другая профессиональная миссия, но от школы и знания истории он примет осознание "почему я украинец и почему важна Украина". Возьмет не только как гражданин, но и как отец-мать будущих украинцев

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Велика ли беда, что гуманитарий не будет владеть математикой на уровне успешного экзамена с естествоиспытателем? Нет. У гуманитария другая профессиональная миссия, но от школы и знания истории он примет осознание "почему я украинец и почему важна Украина". Возьмет не только как гражданин, но и как отец-мать будущих украинцев.

Или беда, что естественники будут самыми крутыми мастерами своей профессии, но не будут знать истории своей страны? Да. Почему?

Ибо тогда крутые математики, физики, химики, инженеры, айтишники будут космически далеки от осознания, почему на нас напала Россия, почему Украина защищается, почему Москва целенаправленно воровала у нас, в первую очередь, историю, и зачем хочет нас уничтожение как нации и этноса.

Потому что тогда крутые "технари" будут голосовать за ОПЗЖ или чувака, который в кино катался на велике, или "какая разница" за кого, или вообще будут игнорировать выборы и жить "я вне политики".

Потому что тогда айтишники, архитекторы, технологи всевозможных процессов, экономисты (подставь свою профессию…) будут гордо заявлять "да мне безразлично, где заработать свой капитал, я сделаю это в любой стране мира".

Ибо не от математики, а от знания истории зависит развитие гражданского общества, понимание причин и последствий глобальных процессов в мире, ориентация в культурной, политической, военной эволюции человечества.

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Было бы проблемой, если бы из обязательных экзаменов-тестов исключили математику и оставили историю? Нет, потому что естественники все равно для своих вузов сдавали бы дополнительный математический тест.

Было бы проблемой, если бы из обязательных экзаменов-тестов исключили математику и оставили историю? Нет, потому что естественники все равно для своих вузов сдавали бы дополнительный математический тест.

Является ли проблемой, что кто-то поставил выбор "математика\история" и таким образом вообще выбросил историю?

Ответ очевиден или нет?

Любые объяснения, что обстоятельства вынудили – блеф, ложь или манипуляция. Если обременительно по времени сдавать экзамены по трем предметам, значит, обязательными для всех должны быть те, которые являются общими и важными для всех – язык страны и история страны. Считайте это экзаменом на гражданство.

И вообще, эта позорная ситуация еще раз доказала – система образования не понимает роли, задач и приоритетов системы образования. И что реформа системы образования как среднего, так и профильного, так и высшего, это ключ к решению дальнейших проблем, с которыми столкнется страна.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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