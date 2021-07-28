Система госзакупок Prozorro сэкономила государству 190 млрд грн за 5 лет работы

Об этом сообщает Правительственный портал.



В пресс-служба напомнили, что 1 августа исполняется пять лет, как использование Prozorro стало обязательным для всех государственных заказчиков. С тех пор информация о ходе закупок стала открытой для всех, а в системе прошло более 2 млн конкурентных закупок.



"Благодаря конкуренции бизнеса на торгах Prozorro течение 5 лет государственные и коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн от суммы, которую они планировали потратить на закупках. В среднем благодаря закупке в Prozorro на 1 млн грн заказчики экономят 80-100 тыс. грн, и могут направлять их на дополнительные нужды ", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что в 2020 году экономия составила почти 56 млрд грн. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эта сумма - вдвое больше, чем было год до того.



Министр экономики Алексей Любченко отметил, что за 5 лет на аукционах Prozorro соревновались 130 тыс. участников, более 90% которых - это представители малого и среднего бизнеса.



"В дальнейшем мы рассчитываем на трансформацию системы, расширение перечня информации по закупкам, в частности указания страны происхождения товаров, концентрации закупок и др. Также рассчитываем на увеличение конкуренции площадок, которые являются составной экосистемы Прозорро", - цитирует пресс-служба слова Любченко.



Так, по информации пресс-службы, в 2022 году будут полностью ликвидированы тендерные комитеты, на смену которых придется формат работы через уполномоченных лиц - специалистов, для которых закупки будут не дополнительной нагрузкой, а оплачиваемой работой.



Такой переход, убежден директор госпредприятия "Прозорро" Василий Задворный, сделает публичные закупки более профессиональным и эффективным, поскольку каждое уполномоченное лицо будет обязано подтвердить свой уровень знаний законодательства, и уже в ближайшее время система онлайн-тестирования будет доступен в Prozorro.

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