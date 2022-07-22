Система действий на поле боя постепенно складывается в нашу пользу, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что противник готовится к очередному наступлению на Славянск и Бахмут, которые так и не будут им захвачены, потому что система обороны на этих участках качественнее, чем на других направлениях
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день использование артиллерии и РСЗО продолжается почти по всем участкам столкновения и на Харьковщине, и на Николаевщине. Это соответствует общей стратегии российских террористов - уничтожать все, куда дотягивается их артиллерия, как по гражданским объектам, так и по военным", - отметил Згурец.
Военный эксперт убежден, что наступательный потенциал российской армии на сегодняшний день исчерпан. Такие выводы подтверждаются как иностранными спецслужбами, так и с заявлениями Залужного в переговорах с Милли.
"Но это не означает, что истерические действия с использованием авиации, артиллерии враг не будет продолжать. Главное, чтобы мы нашли быстрый и эффективный ответ. И, собственно, такие ответы с помощью наших западных союзников раздаются все чаще. Система действий на поле боя постепенно уже складывается в нашу пользу. Кстати, Институт изучения войны в сегодняшнем отчете написал о том, что, возможно, ситуация будет развиваться так, что какое-то очередное оперативное перемирие будет осуществлено без захвата Славянска и Бахмута. Сейчас российские силы сконцентрированы на захвате этих городов, которые на самом деле им не удастся получить, потому что система обороны на этих участках качественнее, чем по другим направлениям", - пояснил Сергей Згурец.
- 20 июля по данным Генштаба ВСУ, известно, что Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.
- 21 июля Генштаб ВСУ информировал, что под Новолуганским и Ивано-Дарьевкой идут бои, враг безуспешно вел штурм с целью завладения территорией Углегорской ТЭС
- 22 июля Институт изучения войны сообщил, что россияне не изменили темп продвижения после оперативной паузы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.59
-
EUR
Покупка 37.81Продажа 39.09
- Актуальное
- Важное