Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Многие люди обращаются за помощью к работникам гуманитарного проекта "На щите", потому что система бездушна и не воспринимает горе человека как сигнал, а воспринимает только отсутствие военнослужащего в строю. Поэтому, в первую очередь должна быть коммуникация с семьями погибших. На сегодняшний день мы пытаемся. объединять такие семьи по подразделениям, чтобы они обращались к командованию. Понятно, что у военных сейчас задача либо наступать, либо держать оборону, но ведь в каждом подразделении должен быть человек, который профессионально будет общаться с семьями погибших, это очень важно", – заметил общественный деятель.



Павел Нетесов отметил, что сейчас все происходит в автоматическом режиме, то есть приехали, забрали тело погибшего, затем передали по инстанциям и далее по цепочке до церемонии захоронения.

Ранее сообщалось, что в подразделениях гражданско-военного сотрудничества, участвующих в осуществлении транспортировки тел павших защитников Украины, изменили название гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" на "На щите"

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