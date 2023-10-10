Сироп от кашля привел к смерти около 300 детей в некоторых странах. В чем именно кроется опасность

Важно быть осторожным при использовании любого лекарства, особенно, когда это касается детей. Рекомендуется консультироваться с врачом перед тем, как давать какие-либо лекарства ребенку во избежание возможных проблем и выбрать оптимальное средство в соответствии с возрастом и состоянием здоровья ребенка.

Всемирная организация здравоохранения обнаружила связь смертельных случаев детей в Гамбии, Индонезии и Узбекистане с потреблением сиропов от кашля. Сиропы от кашля, которые привели к летальным случаям, были даже безрецептурными.

Первыми зарегистрированными случаями смерти от сиропа были 66 детей в Гамбии еще летом 2022 года. Впоследствии, стало известно о смерти детей от ОПН в Индонезии и Узбекистане, общее количество летальных исходов возросло до почти 300. Однако, эксперты отмечают, что это могут быть не конечные цифры. "Когда случаются подобные случаи, [то, что мы знаем], вершина айсберга, а это значит, что жертв может быть значительно больше", - сообщил BBC Indonesia эпидемиолог из Университета Гриффита, Дики Будиман. Расследование также распространилось на такие страны – Камбоджу, Сенегал, Филиппины и Восточный Тимори, где эти препараты могли быть в продаже.

Сегодня ВОЗ рассматривает целесообразность употребления сиропов от кашля для маленьких детей в связи с тем, что существуют нерешенные вопросы безопасности некоторых составляющих этих препаратов.

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В чем кроется опасность сиропа от кашля

По данным Reuters, индийский производитель Marion Biotec закупил у Maya Chemtech India вещество – пропиленгликоль (PG). Компания поставщик не имеет разрешительных документов в сфере фармацевтических материалов, и они «торгуют только промышленными материалами». К тому же анонимный информатор отметил, что компания у Maya Chemtech India не имеет данных для каких целей было закуплено вещество.

Пропиленгликоль используется в различных отраслях промышленности через свои физические и химические свойства, в качестве растворителя, антифриза, герметизатора и т.д. Также, его действительно используют в медицинских целях, поскольку он считается менее токсичным по сравнению с другими гликолями, но в очень малых дозировках.

Диэтиленгликоль (DEG) и этиленгликоль (EG) — это токсичные вещества, опасные для организма человека. Они могут вызвать серьезные отравления. Их токсичные свойства приводят к поражению почек, нервной системы и других органов. В больших дозах приводят к летальному случаю, особенно если отравление не обнаружено и не лечится вовремя.

В исследованиях министерства здравоохранения Узбекистана было обнаружено, что сиропы от кашля производителя Marion Biotec содержали избыточное количество (DEG) и (EG), не предназначенные для употребления человеком. Тогда ВОЗ выдвинула теорию о том, что недобросовестные производители стали подмешивать более дешевые токсичные гликоли, когда в 2021 году цены на пропиленгликоль подскочили. "Некоторые сиропы, которые употребляли дети с острой почечной недостаточностью до пяти лет, как было доказано, содержали этиленгликоль и диэтиленгликоль. Этих веществ там не должно было быть или могло быть в очень малом количестве", - подчеркнул Буди Гунади Садикин, руководитель МЗ Индонезии.

Производители и лекарства, которых следует остерегаться

По состоянию на данный момент, У ВОЗ есть данные относительно ряда индонезийских и индийских компаний, производивших опасные сиропы. Однако производители воздерживаются от комментариев о расследовании или вообще отрицают использование опасных составляющих в своих препаратах.

Осенью 2022 года ВОЗ предупредили, что опасность несет сиропы: Magrip N Cold Syrop, Promethazine Oral Solution, Makoff Baby Cough Syrop, Kofexmalin Baby Cough Syrop, от производителей Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech.

Впоследствии их список пополнили еще четыре индонезийских компании: Yarindo Farmatama, PT AFI Farma, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex.

Заводы Maiden и Marion прекратили производство. Однако компания Maiden делает попытки возобновить выпуск препаратов. Это происходит после того, как в декабре индийское правительство заявило, что результаты тестирований не выявили никаких проблем с качеством продукции, сообщает информагентство Конкурент.

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Индийские медицинские препараты

Сегодня Индия является мощным поставщиком медицинских препаратов и вакцин на мировом рынке. Однако их безопасность и эффективность может варьироваться в зависимости от конкретного изготовителя и продукта. Индия производит большое количество генерических лекарственных средств (непатентованных препаратов, дженериков), продаваемых как в самой стране, так и на экспорт. Контрольные органы, такие как Центральное Управление Контроля Лекарственных Средств (CDSCO) и Государственное Управление Контроля Наркотиков (SDCA), обеспечивают выполнение стандартов и требований.

Однако иногда возникают проблемы, связанные с несоответствием стандартов качества, фальсификации и другими нарушениями. Эти вопросы могут возникать из-за большого объема производства и дефицита инспекционных ресурсов. Также международные исследования и расследования иногда выдвигают вопросы качества отдельных партий препаратов. Согласно данным ВОЗ, Индия считается одной из стран-лидеров по объему производства фальсифицированных препаратов, на нее приходится 35% подделок фармацевтической продукции.

Украинская Государственная служба лекарственных средств ставит фармацевтические средства из Индии или Юго-Восточной Азии, на первое место среди самых некачественных. Поэтому, заботьтесь о своем здоровье и здоровье детей, следуйте рекомендациям врача. Если у вас есть сомнения, обращайтесь к признанным медицинским источникам и рейтингам фармацевтических компаний, чтобы убедиться в качестве конкретного препарата.