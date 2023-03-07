О его подготовке "Ведомостям" сообщил информированный дипломатический источник.

По словам собеседника, близкого к администрации российского президента, его может принять Владимир Путин.

Сирия не оправилась от последствий 12-летней войны, находится под жесткими западными санкциями и вместе с соседней Турцией сильно пострадала от землетрясения 6 февраля. Всемирный банк оценил ущерб от стихийного бедствия на всей территории страны в 5,1 млрд долларов.

Ключевая проблема Сирии – дефицит топлива. Он обострился в декабре 2022 года и стал самым трудным с начала войны в стране в 2011 году, пишут "Ведомости".

В январе Иран, основной поставщик нефтепродуктов в Сирию, повысил цены на энергоресурсы и отказался поставлять их в кредит. Кроме того, Тегеран попросил Сирию заплатить авансом за новые поставки.