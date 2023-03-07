Сирийский диктатор Башар Асад собирается совершить визит в Россию, - росСМИ
Президент Сирии Башар Асад в середине марта приедет в Россию с официальным визитом на фоне последствий землетрясения и острого энергетического кризиса
О его подготовке "Ведомостям" сообщил информированный дипломатический источник.
По словам собеседника, близкого к администрации российского президента, его может принять Владимир Путин.
Сирия не оправилась от последствий 12-летней войны, находится под жесткими западными санкциями и вместе с соседней Турцией сильно пострадала от землетрясения 6 февраля. Всемирный банк оценил ущерб от стихийного бедствия на всей территории страны в 5,1 млрд долларов.
Ключевая проблема Сирии – дефицит топлива. Он обострился в декабре 2022 года и стал самым трудным с начала войны в стране в 2011 году, пишут "Ведомости".
В январе Иран, основной поставщик нефтепродуктов в Сирию, повысил цены на энергоресурсы и отказался поставлять их в кредит. Кроме того, Тегеран попросил Сирию заплатить авансом за новые поставки.
- Напомним, эксперты считают, что Россия использует торговые суда для перевозки из Сирии военных грузов через Босфор.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное