Об этом пишет Sky News.

Он намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в сопровождении крупной министерской делегации.

Переговоры будут включать "дальнейшее развитие российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы всеобъемлющего урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее".

Ожидается, что завтра заместители министров иностранных дел Сирии, Турции и России, а также старший советник иранского коллеги обсудят "контртеррористические усилия" в Сирии.