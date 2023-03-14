Сирийский диктатор Башар Асад прибыл с визитом в Россию
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с первым официальным визитом за пределами Ближнего Востока после двух землетрясений, произошедших в Сирии и Турции.
Об этом пишет Sky News.
Он намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в сопровождении крупной министерской делегации.
Переговоры будут включать "дальнейшее развитие российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы всеобъемлющего урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее".
Ожидается, что завтра заместители министров иностранных дел Сирии, Турции и России, а также старший советник иранского коллеги обсудят "контртеррористические усилия" в Сирии.
- Напомним, в начале марта стало известно, что Асад собирается в Россию с официальным визитом на фоне последствий землетрясения и острого энергетического кризиса.
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