Сирия заявила о признании "государственности" террористических "ЛДНР", МИД Украины анонсировало официальную реакцию
Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР"
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на сирийское госагентство SANA.
"Это воплощение всеобщей воли и стремление наладить отношения во всех сферах. Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской народной республики", так и "Донецкой народной республики", — говорится в официальном заявлении сирийского МИД.
Кроме того, Министерство иностранных дел Сирии заявило об установлении в ближайшее время дипломатических отношений с самопровозглашенными псевдореспубликами.
В МИД Украины отметили, что скоро обнародуют официальную реакцию украинской стороны.
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