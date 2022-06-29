Об этом сообщает Бабель со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

"Это воплощение всеобщей воли и стремление наладить отношения во всех сферах. Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской народной республики", так и "Донецкой народной республики", — говорится в официальном заявлении сирийского МИД.

Кроме того, Министерство иностранных дел Сирии заявило об установлении в ближайшее время дипломатических отношений с самопровозглашенными псевдореспубликами.

В МИД Украины отметили, что скоро обнародуют официальную реакцию украинской стороны.

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