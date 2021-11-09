Сирия сообщила о новой воздушной атаке со стороны Израиля

Об этом сообщает SANA .



В понедельник, 8 ноября, примерно в 19:16 (по местному времени) Израиль запустил ракеты в сторону северного Бейрута.



Воздушная атака была направлена на несколько военных объектов в центральных и прибрежных областях.



Издание добавляет, что сирийская противовоздушная оборона отразила ракеты. В результате воздушной агрессии пострадали двое военных и был нанесен материальный ущерб.



Газета Times of Israel отмечает, что это уже третья за последние полторы недели и шестая за этот месяц атака, которую приписывают Израилю.



Вооруженные силы Израиля пока не отреагировали на заявление.







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