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Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне россиян, - разведка

23 мартa, 2022 среда
18:18
война с Россией

Сирия проваливает план привлечения новых боевиков к войне на территории Украины на стороне российских войск

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По предварительной информации, 22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым. Последний также исполняет обязанности командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии.

Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личную информацию боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины.

Однако четкого ответа от сирийского полковника не было. Однако последний пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".

Разведка сообщает, что на сегодняшний день обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются.
Вместо обещанной "легкой прогулки" речь идет об упорных боях и высоких потерях россиян.
Известно, что большое количество сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия.

По информации разведки МО Украины, российские оперативники пытаются договориться в частности о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.

  • Напомним, что президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 000 боевиков, – украинская разведка.


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Сирия
Главное управление разведки
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