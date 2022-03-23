Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне россиян, - разведка
Сирия проваливает план привлечения новых боевиков к войне на территории Украины на стороне российских войск
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
По предварительной информации, 22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым. Последний также исполняет обязанности командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии.
Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личную информацию боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины.
Однако четкого ответа от сирийского полковника не было. Однако последний пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".
Разведка сообщает, что на сегодняшний день обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются.
Вместо обещанной "легкой прогулки" речь идет об упорных боях и высоких потерях россиян.
Известно, что большое количество сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия.
По информации разведки МО Украины, российские оперативники пытаются договориться в частности о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.
- Напомним, что президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 000 боевиков, – украинская разведка.
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