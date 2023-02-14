Сирия открыла еще два таможенных перехода для ввоза помощи пострадавшим от землетрясения, - ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что глава Сирии Башар Асад согласился открыть еще два пункта пропуска на границе с Турцией.
Об этом говорится в заявлении Гутерреша, обнародованном на сайте ООН.
"Я приветствую решение президента Сирии Башара аль-Асада открыть пункты пропуска "Баб Аль-Салам" и "Аль-Раи" между Турцией и северо-западной Сирией на начальный период в три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи", - отметил генсек. ООН.
Он констатировал, что количество жертв землетрясений, произошедших 6 февраля, продолжает расти. И доставка продовольствия, медицинских средств и других жизненно необходимых вещей для миллионов пострадавших остается очень актуальной.
Гутерреш выразил надежду, что открытие этих пунктов пропуска вместе с облегчением гуманитарного доступа, ускоренным согласованием виз и упрощением поездок ускорит поступление помощи.
- Напомним, по состоянию на вечер 13 февраля количество жертв катастрофического землетрясения, поразившего Турцию и Сирию, возросло до 37 тысяч. По данным Управления по ликвидации последствий стихийного бедствия Турции, в стране погибли 31 643 человека. На северо-западе Сирии, по оценкам ООН, число погибших достигло 5714.
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