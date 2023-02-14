Об этом говорится в заявлении Гутерреша, обнародованном на сайте ООН.

"Я приветствую решение президента Сирии Башара аль-Асада открыть пункты пропуска "Баб Аль-Салам" и "Аль-Раи" между Турцией и северо-западной Сирией на начальный период в три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи", - отметил генсек. ООН.

Он констатировал, что количество жертв землетрясений, произошедших 6 февраля, продолжает расти. И доставка продовольствия, медицинских средств и других жизненно необходимых вещей для миллионов пострадавших остается очень актуальной.

Гутерреш выразил надежду, что открытие этих пунктов пропуска вместе с облегчением гуманитарного доступа, ускоренным согласованием виз и упрощением поездок ускорит поступление помощи.