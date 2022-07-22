Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по Дамаску

Об этом сообщает сирийское агенство Sana .

По сообщению сирийцев, их силы ПВО уничтожили ракеты в небе над столицей Дамаском.

"Израильский враг совершил воздушную атаку ракетными ударами по направлению оккупированных сирийских голан. Целили в некоторые точки в Дамаске. Наша ПВО сумела противостоять агрессии и сбила часть ракет", - говорится в сообщении сирийцев.

Минобороны Сирии сообщили о гибели трех сирийских военных и 7 раненых.

Во вторник, 12 июля, в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb