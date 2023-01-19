Синяя галочка верификации в Twitter обойдется одинаково для пользователей с Android и iOS

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что теперь подписка на Twitter Blue будет стоить 11 долларов в месяц для пользователей и Android, и iOS. Ранее владельцы Android могли приобрести подписку за 8 долларов в месяц, то есть на 3 доллара дешевле, чем владельцы iOS. Следовательно, галочка верификации в Twitter, которая раньше была бесплатной для аккаунтов публичных деятелей, теперь будет доступна всем пользователям, которые заплатят за нее.

Reuters пишет, что более высокие цены для пользователей Android, вероятно, компенсируют комиссию, взымаемую с компании Google Play Store, как это делает App Store от Apple.

В то же время Twitter ввел годовой план подписки. Он будет стоить 84 доллара и будет дешевле ежемесячной подписки на Twitter Blue. Для таких веб-пользователей из таких стран, как США, Канада, Великобритания, Япония, Новая Зеландия и Австралия будет доступна скидка.

12 декабря 2022 г. произошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи могут получить галочку верификации.

4 января компания Twitter объявила, что расширит список политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети.

Компания Twitter в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента.