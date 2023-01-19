Синяя галочка верификации в Twitter обойдется одинаково для пользователей с Android и iOS
Twitter поднял стоимость подписки на Twitter Blue для пользователей Android, уравняв ее со стоимостью для пользователей iOS
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что теперь подписка на Twitter Blue будет стоить 11 долларов в месяц для пользователей и Android, и iOS. Ранее владельцы Android могли приобрести подписку за 8 долларов в месяц, то есть на 3 доллара дешевле, чем владельцы iOS. Следовательно, галочка верификации в Twitter, которая раньше была бесплатной для аккаунтов публичных деятелей, теперь будет доступна всем пользователям, которые заплатят за нее.
Reuters пишет, что более высокие цены для пользователей Android, вероятно, компенсируют комиссию, взымаемую с компании Google Play Store, как это делает App Store от Apple.
В то же время Twitter ввел годовой план подписки. Он будет стоить 84 доллара и будет дешевле ежемесячной подписки на Twitter Blue. Для таких веб-пользователей из таких стран, как США, Канада, Великобритания, Япония, Новая Зеландия и Австралия будет доступна скидка.
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