Синоптики предупреждают о шторме 13 января: какие области накроет ветер
В четверг, 13 января, шквальный ветер охватит западные регионы Украины
Об этом идет речь на сайте службы.
Так, 13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).
По данным синоптиков, сильный ветер ожидается в следующих областях:
- Волынская;
- Львовская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Закарпатская.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.66
Покупка 27.66Продажа 27.91
-
EUR
Покупка 31.48Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное