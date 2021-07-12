Синоптики предупредили об угрозе схода селевых потоков и оползней в Карпатах
Из-за ливней в реках Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровня воды, а также возможные угрозы схода селевых потоков
Об этом передает Укргидрометцентр .
"12 -13 июля на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), в верховьях и малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий" , - говорится в сообщении.
Как отмечают синоптики, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.
Ожидается первый уровень опасности.
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