Синоптики предупредили об угрозе схода селевых потоков и оползней в Карпатах

Об этом передает Укргидрометцентр .

"12 -13 июля на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), в верховьях и малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий" , - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

Ожидается первый уровень опасности.

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