Синоптики предупредили о граде, грозовых дождях и шквалах 6 июля
Грозовые дожди и шквалы накроют большинство регионов Украины во вторник, 6 июля
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В западных областях синоптики обещают +26°C...+28°C, в то же время во Львове будет немного холоднее: +25°C...+27°C, а на Закарпатье - жарче: +28°C...+30°C. Кое-где возможны осадки. Скорость ветра - 5-10 м/с.
На востоке и юге вероятность дождя выше. Кроме того, там прогнозируют грозы. Обойдут они только Крым. Столбики термометров будут на уровне +25°C...+27°C.
На севере температура воздуха прогреется до +26°C...+29°C. Жителей этих областей также предупреждают о дождях.
В Центральной Украине будет немного жарко: +27°C...+29°C. В областях синоптики прогнозируют грозы.
В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве 6 июля пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/. Температура ночью +17°C...+19°C, днем +27°C...29°C.
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