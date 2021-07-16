Синоптики предупредили о дождях с грозами: в каких областях они пройдут
В Украину придут дожди с грозами, которые продержатся до конца суток 16 июля
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По информации Укргидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, восточных, Полтавской, Черкасской, Житомирской областях грозы ", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области также в ближайший час и до конца суток 16 июля грозы.
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