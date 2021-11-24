Синоптики предупредили киевлян об гололеде: возможно нарушение движения транспорта
Водителей предупредили об гололедице на дорогах Киевщины
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах будет гололедица.
Ожидается и уровень опасности.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
- Напомним, в Украине 24 ноября будет холодно. Также ожидается туман и снег.
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