Синоптики предупредили киевлян об гололеде: возможно нарушение движения транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах будет гололедица.

Ожидается и уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, в Украине 24 ноября будет холодно. Также ожидается туман и снег.

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