Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве
В столице вечером 17 августа и в течение дня 18 августа ожидаются грозовые дожди и сильный ветер
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В столице объявили штормовое предупреждение. Объявлен первый уровень опасности.
"Вечером 17 августа и в течение 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА рекомендовали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное