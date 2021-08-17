Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В столице объявили штормовое предупреждение. Объявлен первый уровень опасности.

"Вечером 17 августа и в течение 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендовали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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