Синоптик Наталья Диденко: В Украине ожидается мокрый снег, туман и гололедица
В Украине 7 декабря прохладно и туманно. В большинстве областей ожидается мокрый снег
Об этом она сообщила в Facebook.
Завтра Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому будет достаточно осадков.
Ожидается на Западе Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега.
В Кропивницком с районами, в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, в Днепре с районами - влажная погода с дождем разной интенсивности. С дождем - потому что тепло.
Осадки маловероятно на Волыни, Ривненщине, в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
На Западе, на Севере будет холодно, днем от -2 до +3 °C.
А на Востоке, в большинстве центральных областей значительно теплее: +3…+9 °C.
На Юге вообще настоящая весна - в течение дня 7 декабря +9…+13 °C, в Крыму +11…+16 °C.
Там, где будет около нуля и ниже, - скользко, гололедица.
Будут туманы, соответственно видимость низкая.
"Поэтому водителям и пешеходам в этот период нужно быть особо внимательными", - советует синоптик.
В Киеве во вторник ожидается облачная влажная погода - мокрый снег с переходом в дождь.
Днем столбики термометров будут колебаться около +1…+3 °C.
"Высокая влажность, густая тяжелая облачность, туманы, постоянно меняющаяся фаза осадков, скользкие дороги, колючий резкий воздух - не слишком сейчас оптимистическая метеокартинка", - добавила пани Диденко.
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