Синоптик Наталья Диденко: В Украине ожидается мокрый снег, туман и гололедица

Об этом она сообщила в Facebook.

Завтра Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому будет достаточно осадков.

Ожидается на Западе Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега.

В Кропивницком с районами, в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, в Днепре с районами - влажная погода с дождем разной интенсивности. С дождем - потому что тепло.

Осадки маловероятно на Волыни, Ривненщине, в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

На Западе, на Севере будет холодно, днем от -2 до +3 °C.

А на Востоке, в большинстве центральных областей значительно теплее: +3…+9 °C.

На Юге вообще настоящая весна - в течение дня 7 декабря +9…+13 °C, в Крыму +11…+16 °C.

Там, где будет около нуля и ниже, - скользко, гололедица.

Будут туманы, соответственно видимость низкая.

"Поэтому водителям и пешеходам в этот период нужно быть особо внимательными", - советует синоптик.

В Киеве во вторник ожидается облачная влажная погода - мокрый снег с переходом в дождь.

Днем столбики термометров будут колебаться около +1…+3 °C.

"Высокая влажность, густая тяжелая облачность, туманы, постоянно меняющаяся фаза осадков, скользкие дороги, колючий резкий воздух - не слишком сейчас оптимистическая метеокартинка", - добавила пани Диденко.





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