Синоптик Наталья Диденко: Украинцам следует ожидать сильный ветер, дожди и мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Мокрый снег – не всюду. Он будет выпадать в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером.

В Донецкой и Луганской областях - без существенных осадков.

Ветер на Западе и Севере Украины завтра усилится, будет некомфортным.

Температура воздуха после холодной ночи днем немного повысится, предполагается +2°C…+8°C.

20 ноября потеплеет еще несколько градусов.

В Киеве пройдут дожди.

В ближайшую ночь температура воздуха в столице будет колебаться около нуля, завтра ожидается до +5°C.

По словам г-жи Диденко, 20-21 ноября станет еще теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками, ветер - порывистым.

С 22-23 ноября снова похолодает, а ближе к следующим выходным – снова потеплеет.



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