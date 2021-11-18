Синоптик Наталья Диденко: Украинцам следует ожидать сильный ветер, дожди и мокрый снег
В Украине 19 ноября немного потеплеет, однако пройдут дожди и мокрый снег
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Мокрый снег – не всюду. Он будет выпадать в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.
Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером.
В Донецкой и Луганской областях - без существенных осадков.
Ветер на Западе и Севере Украины завтра усилится, будет некомфортным.
Температура воздуха после холодной ночи днем немного повысится, предполагается +2°C…+8°C.
20 ноября потеплеет еще несколько градусов.
В Киеве пройдут дожди.
В ближайшую ночь температура воздуха в столице будет колебаться около нуля, завтра ожидается до +5°C.
По словам г-жи Диденко, 20-21 ноября станет еще теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажный, с осадками, ветер - порывистым.
С 22-23 ноября снова похолодает, а ближе к следующим выходным – снова потеплеет.
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