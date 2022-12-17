Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала понижение температуры в воскресенье
В воскресенье 18 декабря в Украине ожидается понижение температуры воздуха, морозы будут держаться до 21 декабря
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .
По ее словам, в воскресенье украинцам стоит ожидать похолодания.
Температура воздуха снизится на западе до -3...-8 градусов, на Севере до -1...-4, в центре Винницкой области до -3 градусов, на остальной территории будет 0...+4. В Харьковской области ожидается +3, в Луганской и Донецкой - до +7...+10 градусов. На Юге от +2...+4 в Одесской области до +10 на Запорожье.
В Киеве в воскресенье будет сухо и ветрено - 2...-4 мороза.
"Там, куда раньше придет мороз, ожидается сильная гололедица. Осадки в воскресенье в Украине маловероятны - передышка. Ветер будет задувать с северо-запада и с севера.
И таки будет задувать, а не веять. То есть будет сильным, некомфортным", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в дальнейшем похолодание усилится.
"Мыколая и вторник обещают нам морозы, но со среды теплая Атлантика снова победит", - пообещала Наталья Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное