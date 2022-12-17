Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

По ее словам, в воскресенье украинцам стоит ожидать похолодания.

Температура воздуха снизится на западе до -3...-8 градусов, на Севере до -1...-4, в центре Винницкой области до -3 градусов, на остальной территории будет 0...+4. В Харьковской области ожидается +3, в Луганской и Донецкой - до +7...+10 градусов. На Юге от +2...+4 в Одесской области до +10 на Запорожье.

В Киеве в воскресенье будет сухо и ветрено - 2...-4 мороза.

"Там, куда раньше придет мороз, ожидается сильная гололедица. Осадки в воскресенье в Украине маловероятны - передышка. Ветер будет задувать с северо-запада и с севера.

И таки будет задувать, а не веять. То есть будет сильным, некомфортным", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в дальнейшем похолодание усилится.

"Мыколая и вторник обещают нам морозы, но со среды теплая Атлантика снова победит", - пообещала Наталья Диденко.

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