Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину придет потепление
В понедельник, 16 января, в Украине ожидается ветреная погода, на смену которой в течение недели придет потепление
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
По ее словам, синоптичная неделя начнется в Украине ветреной погодой.
"Порывы южного ветра будут достигать штормовых значений, поэтому избегайте длительного пребывания под шаткими конструкциями, высокими домами, дряхлыми скрипучими тополями", - предупредила Наталья Диденко.
Температура воздуха 16 января – от -3 до +4 градусов. Дождь, возможно, с мокрым снегом, будет на западе, преимущественно мокрый снег - на востоке Украины. В остальных областях - без существенных осадков.
В Киеве 16 января сильный южный ветер. Без осадков. Максимальная дневная температура +1+3 градуса.
"Далее по неделе – теплее", - пообещала Наталья Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное