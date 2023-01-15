Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

По ее словам, синоптичная неделя начнется в Украине ветреной погодой.

"Порывы южного ветра будут достигать штормовых значений, поэтому избегайте длительного пребывания под шаткими конструкциями, высокими домами, дряхлыми скрипучими тополями", - предупредила Наталья Диденко.

Температура воздуха 16 января – от -3 до +4 градусов. Дождь, возможно, с мокрым снегом, будет на западе, преимущественно мокрый снег - на востоке Украины. В остальных областях - без существенных осадков.

В Киеве 16 января сильный южный ветер. Без осадков. Максимальная дневная температура +1+3 градуса.

"Далее по неделе – теплее", - пообещала Наталья Диденко.

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