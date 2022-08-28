Синоптик Наталья Диденко сообщила, где ждать жару и дожди 29 августа

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в telegram.

29 августа температура воздуха будет в течение дня +29...+33 градуса, в западной части будет прохладнее: +23...+28 градусов.

На крайнем востоке Украины пройдут дожди с грозами, а во второй половине дня и к вечеру - в западных областях и доберутся Житомирщины и Киевщины.

В Киеве в понедельник ожидается +30...+32 градуса. В ближайшую ночь и значительную часть завтрашнего дня осадков не предполагается, но вечером в понедельник пройдет дождь и прогремит гроза.

В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться и уже 1-2 сентября на западе и севере будет +18...+23 градусов, в центре +20...+25 градусов, а на юге и востоке +25...+29 градусов.