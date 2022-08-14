Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, 15 августа в восточной части Украины ожидается чуть ли не самая сильная сильная жара в Европе, днем +36...38 градусов. В целом, в Украине будет повсюду жарко. Максимальная температура воздуха будет составлять +29...34 градуса.

"В западных областях воздух окажется не таким жарким, днем в понедельник +25...30 градусов.

Дожди и грозы растянутся от западной части Украины до южной, захватывая временами центральные области. При грозах возможны локально ливни, град и шквалистое усиление ветра. На остальной территории какие-то серьезные осадки вряд ли возможны", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Киеве 15 августа будет преобладать сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30...33 градуса.

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