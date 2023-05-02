Синоптик Наталья Диденко сказала, когда в Украине ждать заморозков
Специалист рассказала, что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Над Украиной сейчас – практически безоблачное солнечное небо.
Несколько облачности - на юго-востоке, а также с запада приближается облачность атмосферного фронта, которая обусловит сегодня, а завтра кратковременные дожди в западных областях.
На остальной территории 3 мая в большинстве областей сохранится сухая погода.
Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14...+22°C, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12...+15°C.
В Киеве сегодня – солнечно и тепло. Завтра, в среду, будет еще теплее до +20 °C, однако увеличится облачность, хотя и без осадков.
5-го мая пройдут дожди, 6-7 мая снова похолодает.
В ночь на 7 мая (на воскресенье) на севере Украины, включая Киевщину, есть вероятность заморозков.
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