Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Над Украиной сейчас – практически безоблачное солнечное небо.

Несколько облачности - на юго-востоке, а также с запада приближается облачность атмосферного фронта, которая обусловит сегодня, а завтра кратковременные дожди в западных областях.

На остальной территории 3 мая в большинстве областей сохранится сухая погода.

Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14...+22°C, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12...+15°C.

В Киеве сегодня – солнечно и тепло. Завтра, в среду, будет еще теплее до +20 °C, однако увеличится облачность, хотя и без осадков.

5-го мая пройдут дожди, 6-7 мая снова похолодает.

В ночь на 7 мая (на воскресенье) на севере Украины, включая Киевщину, есть вероятность заморозков.