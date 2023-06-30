Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах в эти выходные будут грозовые дожди, а где солнечно
В первые дни июля в Украине прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода, однако в западных регионах ожидают грозовые дожди
Об этом информирует Наталья Диденко .
В субботу, 1 июля, в западных областях прогнозируют грозовые дожди. Также осадки будут локально на Черниговщине и Луганщине. На остальной территории Украины, в частности, на севере, востоке, центре и юге ожидается сухая и солнечная погода.
Днем +24...+29 °C, а на западе +22...+27 °C.
Осадки не прекратятся на западе и 2 июля. Грозовые дожди присоединятся также к северным и местами центральным областям.
Температура воздуха днем на западе +24...+28°C, в целом в Украине +25...+30°C.
В Киеве суббота без осадков, а уже 2 июля возможны кратковременные дожди с грозами. днем в выходные +28 °C.
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