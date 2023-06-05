Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Неделя новая синоптическая началась. Погода в Украине теплая, дождей явно маловато.

Пройдут кратковременные дожди и грозы прогремят 6 июня в западных областях Украины.

В дневные часы чуть-чуть может покапать в северной части. На остальной территории – антициклон, сухо и солнечно.

Температура воздуха необычно будет ниже в Закарпатье и привычно в Карпатах, +19...+22°C.

Самыми теплыми окажутся завтра север, юг и центр +23...+27 °C. На востоке ожидается +20...+24°C.

В Киеве 6 июня ожидается теплая погода, до +26 °C. Без существенных осадков, разве ближе к вечеру может кое-где вылиться пару капель дождя.

На неделе дождь – преимущественно на западе Украины.

Увеличится дождей в выходные, 10-11 июня и, соответственно, немного похолодает.