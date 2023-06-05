Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах пройдут дожди, а где ждать жару
На этой неделе в Украине ожидается теплая погода, однако в западных областях преимущественно прогнозируют осадки и понижение температуры ближе к выходным
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Неделя новая синоптическая началась. Погода в Украине теплая, дождей явно маловато.
Пройдут кратковременные дожди и грозы прогремят 6 июня в западных областях Украины.
В дневные часы чуть-чуть может покапать в северной части. На остальной территории – антициклон, сухо и солнечно.
Температура воздуха необычно будет ниже в Закарпатье и привычно в Карпатах, +19...+22°C.
Самыми теплыми окажутся завтра север, юг и центр +23...+27 °C. На востоке ожидается +20...+24°C.
В Киеве 6 июня ожидается теплая погода, до +26 °C. Без существенных осадков, разве ближе к вечеру может кое-где вылиться пару капель дождя.
На неделе дождь – преимущественно на западе Украины.
Увеличится дождей в выходные, 10-11 июня и, соответственно, немного похолодает.
- В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .
- Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
- 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.
- Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало , что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу.
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