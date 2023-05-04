Об этом информирует Наталья Диденко .

Пятница будет самой теплой на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также в Закарпатье.

В течение дня ожидается +17...+22°C.

В западных, северных областях и Винницкой области воздух ожидается завтра свежим, +12...+16 °C.

Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину.

На остальной территории – сухая солнечная погода.

В Киеве 5 мая облачность увеличится, возможно немного покапает дождь, но ничего существенного.

Температура воздуха будет составлять +14...+16 °C.

В субботу-воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, но еще немного похолодает.

Ранее специалист рассказала , что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков.