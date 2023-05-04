Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах будет теплее всего 5 мая
В пятницу, 5 мая, теплой погода будет на Закарпатье, востоке, юге и в центральных областях Украины
Об этом информирует Наталья Диденко .
Пятница будет самой теплой на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также в Закарпатье.
В течение дня ожидается +17...+22°C.
В западных, северных областях и Винницкой области воздух ожидается завтра свежим, +12...+16 °C.
Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину.
На остальной территории – сухая солнечная погода.
В Киеве 5 мая облачность увеличится, возможно немного покапает дождь, но ничего существенного.
Температура воздуха будет составлять +14...+16 °C.
В субботу-воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, но еще немного похолодает.
Ранее специалист рассказала , что в ночь на воскресенье на севере Украины есть вероятность заморозков.
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