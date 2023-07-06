Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Сейчас, 6 июля, на юге, востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области температура воздуха составляет +34...+38 °C. Жара в этих регионах ослабнет 8-9 июля.

В южных, центральных и восточных областях жарко

На востоке серьезных осадков не предполагается, преимущественно солнце и жара. Ветер северный, в восточных и юго-восточных областях - восточный, 5-10 м/с.

В пятницу сильная жара на юге, на юго-востоке Украины удержится - ожидается +33...+39 °C.

Интересная термическая ситуация в центральной части: на Днепропетровщине еще сильная жара, до +33...+35 °C, а в Винницкой области станет полегче - до +26 °C.

На остальной территории центра +29...+33 °C.

Атмосферные фронты в северных, центральных областях, многих западных и местами на юге Украины, преимущественно на Одесчине, в Николаевской области, предопределят сильные ливни, грозы, при грозах возможны шквалы и град.

В северных и западных областях будет свежее

Волынь, Львовщина и вечером Закарпатье завтра освободятся от дождей. Ожидается прохладная погода, завтра днем +22...+27 °C. А в восточных областях +30…35 °C.

В северной части Украины жара ослабнет до +24...+28 °C, только в Сумской области еще попечет до +32 °C.

В Киевской области ожидается непогода

Переменная облачность и кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 15...20°C, днем 22-27°С.

А в столице на Ивана, 7 июля, предполагается сложная погода – сильные ливни, грозы, при грозах растет вероятность шквала и града. Жара начнет спадать, в пятницу ожидается +25...+27°C.

Фото: Наталья Диденко

В дальнейшем 8-9 июля жара постепенно спадет повсюду в Украине.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждения об опасных метеорологических явлениях – І уровень опасности:

"7 июля в Украине кроме восточных областей и Крыма грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в заявлении.