Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах 7 июля будет сильная жара

Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах 7 июля будет сильная жара

6 июля, 2023 четверг
15:08
Общество

В пятницу, 7 июля, в Украине прогнозируется сильная жара на юге и востоке, а в Киеве и северных, западных регионах прохладная погода

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Сейчас, 6 июля, на юге, востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области температура воздуха составляет +34...+38 °C. Жара в этих регионах ослабнет 8-9 июля.

В южных, центральных и восточных областях жарко

На востоке серьезных осадков не предполагается, преимущественно солнце и жара. Ветер северный, в восточных и юго-восточных областях - восточный, 5-10 м/с.

В пятницу сильная жара на юге, на юго-востоке Украины удержится - ожидается +33...+39 °C.

Интересная термическая ситуация в центральной части: на Днепропетровщине еще сильная жара, до +33...+35 °C, а в Винницкой области станет полегче - до +26 °C.

На остальной территории центра +29...+33 °C.

Атмосферные фронты в северных, центральных областях, многих западных и местами на юге Украины, преимущественно на Одесчине, в Николаевской области,  предопределят сильные ливни, грозы, при грозах возможны шквалы и град.

В северных и западных областях будет свежее

Волынь, Львовщина и вечером Закарпатье завтра освободятся от дождей. Ожидается прохладная погода, завтра днем +22...+27 °C. А в восточных областях +30…35 °C.

В северной части Украины жара ослабнет до +24...+28 °C, только в Сумской области еще попечет до +32 °C.

В Киевской области ожидается непогода

Переменная облачность и кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 15...20°C, днем 22-27°С.

А в столице на Ивана, 7 июля, предполагается сложная погода – сильные ливни, грозы, при грозах растет вероятность шквала и града. Жара начнет спадать, в пятницу ожидается +25...+27°C.

Фото: Наталья Диденко

В дальнейшем 8-9 июля жара постепенно спадет повсюду в Украине.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждения об опасных метеорологических явлениях – І уровень опасности:

"7 июля в Украине кроме восточных областей и Крыма грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в заявлении.

  • Диденко прогнозировала 5 июля дожди на западе и севере, на юге и востоке - жару. А на 6 июля – грозы, шквалы и ливни.
прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
Новости Западной Украины
Читайте также:
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
6 июля, 2023 четверг
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 5 человек погибли
Іран
4 июля, 2023 вторник
Иран официально вступил в антизападную коалицию ШОС: что о ней известно
пшениця зерно
6 июля, 2023 четверг
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 июля
16:26
Обновлено
Зеленский прибыл в Болгарию и подписал декларацию о поддержке членства Украины в НАТО
16:21
Обновлено
РФ била утром по Херсонщине: по меньшей мере пять человек пострадали
16:04
OPINION
Россия мечтает восстановиться как империя. Царская или советская?
16:01
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:00
Обновлено
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 5 человек погибли
15:54
В Беларусь уже могли перекинуть около 200 вагнеровцев, - Гаюн
15:37
Истребители РФ в Сирии преследовали американские беспилотники, которые выполняли миссию против ИГИЛ
15:35
Эксклюзив
Судьбу Пригожина будет решать лично Путин, - военный эксперт Ступак
15:28
Обновлено
Прокремлевскому блогеру Шарию сообщили о новом подозрении в госизмене
15:25
Зенитное оружие и боеприпасы: Финляндия одобрила 17-й пакет помощи Украине
15:15
РФ закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге и высылает 9 дипломатов
15:13
Уимблдон: украинки Свитолина и Цуренко вышли в третий круг
15:03
В Макеевке уничтожен большой склад РФ с артснарядами и ракетами для "градов", - Маляр
14:50
Фермеры в 9 областях Украины получат от продовольственной организации ООН семена зерновых для осенней посевной
14:49
РФ стоит на грани гражданской войны, для усиления конфликта хватит минимального инцидента, - Буданов
14:41
Эксклюзив
События 5 июля в Шевченковском суде Киева – это огромный приговор судебной и правовой системе в нашем государстве, - депутат Киевсовета Емец
14:31
Ученые предупредили, что Африка может расколоться на две части и образовать шестой океан
14:29
Чат-боту ChatGPT нашли применение в секс-индустрии: подробности
14:23
Простейшие синтетические клетки развиваются быстрее, чем природные
14:20
Президент Литвы наградил Залужного орденом "Рыцарский крест"
14:12
В Киеве открыли движение по двум новопостроенным съездам с Дарницкого моста
14:06
Обновлено
НАТО
Белый дом заявил, что для вступления в НАТО Украине нужны реформы. В МИД ответили
14:04
OPINION
Или дроны, или дороги
14:01
Белый дом
В Белом доме нашли кокаин: спецслужбы проверяют камеры и журналы посетителей
13:50
Эксклюзив
После гибели 12-летней девочки в Мариуполе, оккупанты боятся бунтов – нагнали правоохранителей, - Андрющенко
13:49
Российские оккупанты артиллерией полностью уничтожили вокзал на Харьковщине
13:37
Руководителя "Киевгорстроя" отстранили от исполнения обязанностей и проведут аудит компании
13:35
Усик официально объявил имя соперника и дату последующей защиты титулов
13:31
Лукашенко рассказал, каким образом ядерное оружие доставили из РФ в Беларусь
13:21
В монастыре Киево-Печерской лавры обнаружили портреты русского царя Николая II и императрицы
13:09
жара
Высокий уровень потребления электроэнергии держался 12 часов подряд: в Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой
13:09
Россияне привлекают к работе на ЗАЭС неквалифицированный персонал, - Энергоатом
13:07
Избежали трагедии в последний момент. Во Львове журналист Главкома с семьей чудом спасся во время ракетного удара РФ
13:00
Обновлено
Лукашенко пообещал обсудить судьбу ЧВК Вагнера с Путиным и убежден, что президент РФ не будет "мочить" Пригожина
12:55
"Украина пренебрегает славой дедов": Центр нацсопротивления перечислил нарративы, которые оккупанты распространяют на Херсонщине
12:45
Украина национализировала самолет РФ, который до полномасштабного вторжения был на обслуживании на ГП "Антонов"
12:38
Инфографика
Курс валют на 6 июля: что с ценами на доллар, евро, злотый
12:30
Израиль продлил возможность пребывания украинцев до 31 января следующего года
12:26
Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы
12:14
"Настанет день ответственности за подлые действия": генсекретарь Совета Европы осудила ракетный удар России по Львову
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV