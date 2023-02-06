Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

"Зима продолжается! 7 февраля в Украине будет щипаться за щеки и носы мороз. Ночью ожидается -6-12 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше -2-7 градусов. Снег будет идти на западе, севере и местами в южной части Украины. И еще в Винницкой области. На остальной территории - без осадков", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Киеве завтра пройдет снег. Ночью –5-8 градусов, в течение дня –2-5 градусов. Ветер ожидается с северо-востока, севера, умеренный. Сильный штормовой ветер ожидается в восточных областях и на юге, в морях также будут высокие волны. Повсюду гололедица, скользко, на дорогах – возможна сложная ситуация.

"Ослабление морозов, потепление придет к нам в Украину на следующей неделе", – пообещала Наталья Диденко.