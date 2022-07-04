Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook .

По ее словам, во вторник, 5 июля, жара в Украине будет продолжаться. Днем 5 июля столбики термометров будут подниматься до +28+34 градусов. Ночью ожидается +17+22 градуса. В Киеве будет царить сухая жаркая погода. Максимальная температура воздуха будет составлять +31+33 градуса.

"Дождей будет мало - кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, и то, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины", - предупредила Наталья Диденко.

Она добавила, что жара ослабнет 6 июля в западных областях, а 7 июля понижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях. На Юге и Востоке сильная жара еще будет продолжаться.

"Поэтому используйте все разумные и доступные способы уменьшать риски негативного влияния слишком высокой температуры воздуха, пейте много воды, прячьтесь в тень, ешьте сезонные природные витамины, читайте только проверенные источники, держите тело и настроение в равновесии", - призвала Наталья Диденко.

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