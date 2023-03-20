Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

"Сегодня снова весна! День весеннего равноденствия начинается в Украине солнцем.

И хотя еще тепла нам маловато, однако малыши-градусы уже понемногу становятся на цыпочках и тянутся до +10…+14. Это завтра, 21 марта, максимально. Свежее будет местами на западе и на северо-востоке, +7…+10 градусов. Даже ночью практически без "минусов" и даже "нулей", – написала Наталья Диденко.

Она предупредила, что через западные и северные области Украины завтра пройдет атмосферный фронт. Поэтому там, а также в Винницкой, Одесской области, ожидается небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не предвидится – повышенное атмосферное давление, переменная облачность. Сильного ветра не будет.

В Киеве 21 марта предполагается +12 градусов, далее до +14…+16 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

"Ближайшее похолодание придет с 28 марта", - подытожила Наталья Диденко.