Синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько в Украине продержится теплая погода
На протяжении всей недели в Украине ожидается теплая, с небольшими осадками погода, а похолодание придет только 28 марта
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
"Сегодня снова весна! День весеннего равноденствия начинается в Украине солнцем.
И хотя еще тепла нам маловато, однако малыши-градусы уже понемногу становятся на цыпочках и тянутся до +10…+14. Это завтра, 21 марта, максимально. Свежее будет местами на западе и на северо-востоке, +7…+10 градусов. Даже ночью практически без "минусов" и даже "нулей", – написала Наталья Диденко.
Она предупредила, что через западные и северные области Украины завтра пройдет атмосферный фронт. Поэтому там, а также в Винницкой, Одесской области, ожидается небольшой дождь. На остальной территории Украины осадков не предвидится – повышенное атмосферное давление, переменная облачность. Сильного ветра не будет.
В Киеве 21 марта предполагается +12 градусов, далее до +14…+16 градусов. Местами возможен небольшой дождь.
"Ближайшее похолодание придет с 28 марта", - подытожила Наталья Диденко.
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