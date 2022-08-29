Синоптик Наталья Диденко рассказала, колько еще в Украине продержится жара
В большинстве областей Украины 31 августа и в первые дни сентября температура воздуха упадет до +17...+22 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
"Лето завершается, сентябрь - на горизонте, жара постепенно будет стихать, высокие градусы будут устало снимать горячую корону с головы - дышать станет легче и свободнее", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, 30 августа в западных и северных областях Украины ожидается +23...+28 градусов, на остальной территории +27...+32, на востоке до +33 градусов.
В последствии, 31 августа и 1-2 сентября свежий воздух начнет вытеснять жару - до +17...+22 градусов, а на востоке и юге до +20...+27 градусов.
Во вторник дожди вероятны в Карпатах и вечером вдоль полосы Харьковщина – Полтавщина – Черкасчина – Кропивницкий с районами – Одесчина. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.
В Киеве 30 августа будет сухо, +26...+27 градусов. 31 августа около +24 градусов. В первые дни сентября ожидается температура +17...+22 градуса. Осадки маловероятны.
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