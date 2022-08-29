Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Лето завершается, сентябрь - на горизонте, жара постепенно будет стихать, высокие градусы будут устало снимать горячую корону с головы - дышать станет легче и свободнее", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 30 августа в западных и северных областях Украины ожидается +23...+28 градусов, на остальной территории +27...+32, на востоке до +33 градусов.

В последствии, 31 августа и 1-2 сентября свежий воздух начнет вытеснять жару - до +17...+22 градусов, а на востоке и юге до +20...+27 градусов.

Во вторник дожди вероятны в Карпатах и вечером вдоль полосы Харьковщина – Полтавщина – Черкасчина – Кропивницкий с районами – Одесчина. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

В Киеве 30 августа будет сухо, +26...+27 градусов. 31 августа около +24 градусов. В первые дни сентября ожидается температура +17...+22 градуса. Осадки маловероятны.

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