Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать снова потепления

Об этом информирует Наталья Диденко .

Потепление придет в конце недели.

По состоянию на 14.00 28 марта в Виннице и Житомире идет снег, на улице небольшой мороз, а в Харькове и Луганске +13°C.

Северная холодная воздушная масса двигается дальше.

Завтра практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше +0...+5°C. На юге и на крайнем востоке теплее, +5...+9°C, в Луганской области до +10°C.

В среду сильных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пройдет.

Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя.

Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.

В Киеве 29 марта в ближайшую ночь - мокрый снег, днем без существенных осадков, разве что в отдельных районах летает небольшой снег.

Будет порывистый холодный ветер. Дальше будет прохладнее: ночью 0...-2°C, днем 0...+2°C.