Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать снова потепления
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в среду, 29 марта, в Украине прохладную погоду практически без осадков, лишь на севере возможен небольшой снег, а на востоке - дождь.
Об этом информирует Наталья Диденко .
Потепление придет в конце недели.
По состоянию на 14.00 28 марта в Виннице и Житомире идет снег, на улице небольшой мороз, а в Харькове и Луганске +13°C.
Северная холодная воздушная масса двигается дальше.
Завтра практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше +0...+5°C. На юге и на крайнем востоке теплее, +5...+9°C, в Луганской области до +10°C.
В среду сильных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пройдет.
Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя.
Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.
В Киеве 29 марта в ближайшую ночь - мокрый снег, днем без существенных осадков, разве что в отдельных районах летает небольшой снег.
Будет порывистый холодный ветер. Дальше будет прохладнее: ночью 0...-2°C, днем 0...+2°C.
- 28 марта, в восьми областях Украины действуют значительные обесточивания потребителей из-за штормового ветра, снега с дождем, а также повреждения сетей операторов систем распределения.
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