Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать потепления
На следующей неделе, 7-8 декабря, в Украине ожидается потепление, вместе с которым придут осадки
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
По ее словам, в ближайшие дни в большинстве наших областей будет холодная и сухая погода.
Ночная температура воздуха ожидается в пределах -5...-10 градусов, дневная -1...-5 градусов.
В западной части и на юге Украины будет теплее: ночью и днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Ветер 4 декабря в большинстве областей будет юго-восточного направления, порывистый, сильный, иногда даже до штормовых порывов, 15-20 м/с, в Приазовье до 22 м/сек.
В Киеве воскресенье ожидается холодным, ночью -5...-8 градусов, днем предполагается -1...-3 градуса.
Хотя осадков в столице не будет, может донимать порывистый ветер до 10-12 м/с.
"Потепление вместе с осадками придет к нам 7-8 декабря, со среды-четверга", – спрогнозировала Наталья Диденко.
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