Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .

По ее словам, 27 ноября в Украине будет облачная погода, местами мокрый снег и дождь.

Большая вероятность осадков – на севере, в центральных областях и в южной части Украины. На западе – туманы. В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 в западных и северных областях. В Центре и на Востоке ожидается +1...+5 градусов. В южной части +3...+7 градусов, в Крыму до +10...+12 градусов.

В Киеве 28 ноября будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура воздуха – около нуля.

Похолодание до небольших морозов – ночных -3...-8 градусов, дневных -1...-4 градуса – вероятно со второй половины будущей недели.

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