Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать похолодания
Во второй половине недели в Украине пройдут дожди и снизится температура воздуха
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .
По ее словам, 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь будет идти ночью и утром на востоке, а днем - в северных областях.
На западе и юге температура будет +12+18 градусов, на севере +8+12 градусов, в центре +9+14 градусов, на востоке +6+11 градусов. Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.
В Киеве в среду во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя. 2 ноября ночью +3+6 градусов, днем - +10+11 градусов.
Наталья Диденко добавила, что во второй половине недели в Украине ожидается похолодание.
"В четверг в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает", - предупредила Наталья Диденко.
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