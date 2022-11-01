Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

По ее словам, 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь будет идти ночью и утром на востоке, а днем - в северных областях.

На западе и юге температура будет +12+18 градусов, на севере +8+12 градусов, в центре +9+14 градусов, на востоке +6+11 градусов. Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.

В Киеве в среду во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя. 2 ноября ночью +3+6 градусов, днем - +10+11 градусов.

Наталья Диденко добавила, что во второй половине недели в Украине ожидается похолодание.

"В четверг в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает", - предупредила Наталья Диденко.

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