Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.

По ее словам, 6 марта в Украине будет прохладно.

"Понедельник в Украине будет холодным, ну, хорошо, холодноватым. Температура воздуха ночью будет съезжать до 1-5 градусов мороза. Днем, хоть и слабые, однако все же плюсы", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В большинстве областей 6 марта ожидается 4-7 градусов тепла, в южной части и Закарпатье 6-10 градусов тепла, в северной части Украины днем будет только +1...+4 градуса.

6 марта осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Направление ветра предполагается с юго-запада, ветер - умеренный, временами с порывами.

В Киеве понедельник увеличит облачность, местами пройдет небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. В ближайшую ночь -1...-3 градуса, завтра днем +2...+4 градуса.

"Ближайший теплый день будет 8 марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15 градусов. Хотя с осадками и сильным ветром, а на день рождения Отца, 9 марта, существенно похолодает", - предупредила Наталья Диденко. .