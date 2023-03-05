Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину заглянет теплая погода
В ближайшие несколько дней в Украине ожидается прохладная погода, а ближайший теплый день - 8 марта.
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.
По ее словам, 6 марта в Украине будет прохладно.
"Понедельник в Украине будет холодным, ну, хорошо, холодноватым. Температура воздуха ночью будет съезжать до 1-5 градусов мороза. Днем, хоть и слабые, однако все же плюсы", - спрогнозировала Наталья Диденко.
В большинстве областей 6 марта ожидается 4-7 градусов тепла, в южной части и Закарпатье 6-10 градусов тепла, в северной части Украины днем будет только +1...+4 градуса.
6 марта осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
Направление ветра предполагается с юго-запада, ветер - умеренный, временами с порывами.
В Киеве понедельник увеличит облачность, местами пройдет небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. В ближайшую ночь -1...-3 градуса, завтра днем +2...+4 градуса.
"Ближайший теплый день будет 8 марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15 градусов. Хотя с осадками и сильным ветром, а на день рождения Отца, 9 марта, существенно похолодает", - предупредила Наталья Диденко. .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное