Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется зимняя погода
В воскресенье, 21 января, в Украине ожидается постепенное понижение температуры до минусовых отметок в ночные часы
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
"В воскресенье температура воздуха будет составлять в большинстве областей умеренные, уже более близкие к сезону 0...+4 градуса, на крайнем западе до +6, в Черновицкой области до +9 градусов, в южной части +7...+12 градусов", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в Киеве 22 января, в День Соборности, осадки маловероятны. Ночью 0...-2, днем - +2...+4 градуса.
"Осадки в Украине предполагаются северо-западным веночком небольшого мокрого снега и дождя - что уж температура воздуха позволит. В дальнейшем по неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не предполагается", - спрогнозировала Наталья Диденко.
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