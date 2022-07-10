English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется жара

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется жара

10 июля, 2022 воскресенье
15:34
Общество

Во второй половине следующей недели в Украине снова начнет повышаться температура воздуха

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в начале недели украинцев ждет комфортная температура воздуха.

В понедельник, 11 июля, на юге и востоке Украины наконец-то ослабнет жара - +26...+29 градусов. На остальной территории Украины предполагается в течение дня +21...+26 градусов, в западных областях +18...+22 градуса.

Дожди с грозами пройдут на востоке, в западных областях, Сумской области, в Днепре с районами.

В северной части, в центре и на юге Украины периодические дожди будут чередоваться с прояснениями. Ветер при грозах может быть порывистым.

"В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха, +23...+24 градуса. Серьезный дождь в столице маловероятен, разве что по области может что-то появиться. Во второй половине следующей недели температура воздуха начнет снова повышаться", - пообещала Наталья Диденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Днепр
Киевщина
Сумщина
прогноз погоды
Погода с Натальей Диденко
Читайте также:
Марк Фейгін  
9 июля, 2022 суббота
Путин в патовой ситуации: если агрессор отступит из Украины, война перевернется на Россию, - Марк Фейгин
Снаряд M982 Excalibur
9 июля, 2022 суббота
Новейшие артиллерийские боеприпасы впервые передадут украинской армии, - Згурец
Борис Джонсон оголосив про відставку
9 июля, 2022 суббота
Сторонники Джонсона назвали кандидата на должность премьера предателем, - FT
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
10 июля
16:49
В Мариуполе люди берут воду из подземных фонтанов
16:46
В Кривом Роге спецназ ВСУ не дал скрыться пьяным виновникам ДТП. "Титушки" и "свой" полицейский не помогли
16:37
Эксклюзив
Из-за уничтоженных складов с боеприпасами, боеспособность оккупантов снизилась на 25%, - военный эксперт Гетьман
16:37
Джо Байден
Байден на Ближнем Востоке будет договариваться об оружии для Украины, - NYT
16:27
Кремль набирает 10 тыс. "зэков" для войны с Украиной, - разведка
16:07
Из-за санкций россияне возвращаются к музыке и фильмам на дисках
16:02
Уничтоженную ВСУ военную технику россиян покажут в Праге
15:55
Эксклюзив
сепар
Россияне практически закончили фильтрацию людей в Мариуполе, - советник мэра Андрющенко
15:54
Иван Ордец
Украинский футболист расторг контракт с российским клубом ради бундеслиги
15:48
Удорожание авто и коррупция: Центр при СНБО опроверг фейки о возврате пошлин и налогов на импорт
15:37
ВСУ ударили по базе оккупантов в Херсоне
15:36
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Севастопольская бухта и Крымский мост являются главными целями для ВСУ, - генерал-майор запаса Чумак
15:36
Эксклюзив
На Харьковщине агенты влияния РФ распространяют недействительную информацию, - боец ТрО Харьковщины Корсунов
15:34
Казахстан отменил визы для гостей из Китая, Ирана и Индии
15:21
Около 30 единиц зенитных установок Gepard могут прибыть в Украину уже в июле, - Der Spiegel
15:19
На севере России автобус с призывниками столкнулся с грузовиками
15:17
Германия заблокировала пакет помощи ЕС Украине в 9 млрд евро, - Corriere della Sera
15:06
В Одессе суд наказал сепаратиста из зоопарка: обязал читать украинские книги
14:58
Париж считает полное отключение газа Россией наиболее вероятным сценарием
14:50
"Представьте, раненый приходит в себя и слышит русский язык": парамедик Фирсов объяснил, почему на фронте они общаются чисто на украинском
14:44
Эксклюзив
Путин дожал Лукашенко. Беларусь пойдет войной против Украины в начале сентября, - военнослужащий ВСУ Сазонов
14:42
За три рубля продал мамочку: Гераскевич о выступлении олимпийского чемпиона по Украине Петренко в шоу жены Пескова
14:39
Эксклюзив
Такие, как Ковалев и Медведчук, не должны быть народными депутатами, - нардеп Гончаренко
14:22
Шольц благодарен Канаде за турбину для "Северного потока"
14:22
Из Покровска 10 июля отправится эвакуационный поезд во Львов
14:21
Украинец Новиков получил титул сильнейшего человека мира
14:21
Таможня предупреждает об очередях на границах с Польшей и Румынией
14:03
Эксклюзив
Россия действует по принципу устойчивого разрушения городов, – пресс-офицер Николаевской ОВА
13:53
В Нью-Йорке украинцы провели акцию "Война не закончилась"
13:50
Эксклюзив
Ротация главы ОВА не повлияет на ситуацию в Херсонской области, - советник главы администрации Хлань
13:47
На фото военная техника оккупантов
Российские оккупанты вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин, чтобы не ехать на фронт, - разведка
13:40
Роскомнадзор
Россия заблокировала доступ к немецкой газете Die Welt
13:37
В ЛДПР предложили заменить название должности Путина
13:33
Рашисты пытаются скрыть расстрел из танка 56 пожилых людей в Кременной, - Гайдай
13:29
Обновлено
Во Временном Яру Донецкой области под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 15 человек, под завалами есть еще жители
13:25
Офис генпрокурора
Вступили в "прокуратуру" и "МВД" "ЛНР": в Луганской области 9 полицейским объявили подозрение
13:13
На фото захисники України
Зеленский подписал закон об освобождении защитников Украины от военного сбора
13:13
Эксклюзив
На Северодонецк россияне сбросили количество боеприпасов, эквивалентную атомной бомбе, - заместитель командира "Легиона Свободы" Назаренко
13:10
Великобритания отправила 6 истребителей для тренировок со Швецией и Финляндией
12:48
ВСУ вблизи Горловки сбили вертолет оккупантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV