Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется жара
Во второй половине следующей недели в Украине снова начнет повышаться температура воздуха
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в начале недели украинцев ждет комфортная температура воздуха.
В понедельник, 11 июля, на юге и востоке Украины наконец-то ослабнет жара - +26...+29 градусов. На остальной территории Украины предполагается в течение дня +21...+26 градусов, в западных областях +18...+22 градуса.
Дожди с грозами пройдут на востоке, в западных областях, Сумской области, в Днепре с районами.
В северной части, в центре и на юге Украины периодические дожди будут чередоваться с прояснениями. Ветер при грозах может быть порывистым.
"В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха, +23...+24 градуса. Серьезный дождь в столице маловероятен, разве что по области может что-то появиться. Во второй половине следующей недели температура воздуха начнет снова повышаться", - пообещала Наталья Диденко.
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