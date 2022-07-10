Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в начале недели украинцев ждет комфортная температура воздуха.

В понедельник, 11 июля, на юге и востоке Украины наконец-то ослабнет жара - +26...+29 градусов. На остальной территории Украины предполагается в течение дня +21...+26 градусов, в западных областях +18...+22 градуса.

Дожди с грозами пройдут на востоке, в западных областях, Сумской области, в Днепре с районами.

В северной части, в центре и на юге Украины периодические дожди будут чередоваться с прояснениями. Ветер при грозах может быть порывистым.

"В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха, +23...+24 градуса. Серьезный дождь в столице маловероятен, разве что по области может что-то появиться. Во второй половине следующей недели температура воздуха начнет снова повышаться", - пообещала Наталья Диденко.

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