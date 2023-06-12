Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
На этой неделе температура воздуха поднимется по всей Украине, дожди будут утихать, а ветер уже не будет холодным и резким
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Вторник станет переходным днем от охватившего многие регионы Украины холода до восстановления летнего тепла.
От +10 °C уже оторвемся - до +28 °C еще не дойдем.
13 июня в Украине максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20...+26°C.
В северных областях от +16 ... +18 ° C на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине до +20 ° C на Сумщине.
Свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 °C.
Дожди утихают, лишь завтра на юге пройдут осадки с грозами и кое-где в областях Прикарпатья. Днем еще может быть в Черкасской области.
Ветер еще восточный, северо-восточный, умеренный. Сильного уже не предполагается.
В Киеве завтра существенные осадки – вряд ли. Немного прогреется воздух до +17...+19 °C. Если блестящее солнышко, то и +20 °C будет.
В дальнейшем, со среды, градусы будут набирать обороты в сторону повышения. В большинстве областей Украины ожидается в течение недели теплая или очень теплая погода.
- В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .
- Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
- 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.
- Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало , что Европа пережила вторую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу.
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