Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Вторник станет переходным днем от охватившего многие регионы Украины холода до восстановления летнего тепла.

От +10 °C уже оторвемся - до +28 °C еще не дойдем.

13 июня в Украине максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20...+26°C.

В северных областях от +16 ... +18 ° C на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине до +20 ° C на Сумщине.

Свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 °C.

Дожди утихают, лишь завтра на юге пройдут осадки с грозами и кое-где в областях Прикарпатья. Днем еще может быть в Черкасской области.

Ветер еще восточный, северо-восточный, умеренный. Сильного уже не предполагается.

В Киеве завтра существенные осадки – вряд ли. Немного прогреется воздух до +17...+19 °C. Если блестящее солнышко, то и +20 °C будет.

В дальнейшем, со среды, градусы будут набирать обороты в сторону повышения. В большинстве областей Украины ожидается в течение недели теплая или очень теплая погода.